Time mourãoense terá estreias para tentar conquistar pontos contra Dois Vizinhos

Precisando de recuperação no Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal entra em quadra na noite desta quinta-feira (07), às 20h15, contra o Dois Vizinhos no Sudoeste do Paraná, em jogo da quinta rodada da competição estadual. Com seis pontos em quatro jogos, o time mourãoense é o quinto colocado na classificação e vem de dois resultados negativos.

Buscando se fortalecer na temporada, o Carneirão foi ao mercado e poderá ter já na noite de hoje, diante do time dois-vizinhense, a estreia de dois importantes reforços. O ala Douglinhas, ex-Carlos Barbosa (RS) aguarda liberação da CBFS até esta tarde e ainda tem esperança de entrar em quadra, já o pivô Maicon, ex-CAD Guarapuava é nome certo entre os relacionados para a partida. Ambos viajaram com o elenco para Dois Vizinhos.

AO VIVO

O torcedor poderá acompanhar o jogo ao vivo pelas plataformas digitais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook) com a equipe da Integrado Carneiro TV.