Audiência pública vai debater problemas e soluções do trânsito em Campo Mourão

No próximo dia 20, vereadores, especialistas em trânsito e a comunidade, debatem no plenário do Legislativo, às 09 horas, os problemas e as soluções para o trânsito em Campo Mourão.

O crescimento no número de veículos circulando pela cidade e consequentemente o aumento de acidentes, um dos maiores nos últimos anos, fez o vereador, Marcio Berbet protocolar um requerimento na Câmara, aprovado em plenário por unanimidade dos parlamentares, solicitando uma audiência pública para debater os problemas e encontrar uma solução para melhorar o trânsito na cidade.

Para debater o tema foram convidados, o prefeito Tauillo Tezelli, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luiz Antônio Sminka, o secretário do Planejamento e engenheiro civil, Márcio Francisco Carraro Rocha, o comandante do 11º Batalhão da PM, tenente-coronel, Adauto Nascimento Giraldes Almeida, o Ministério Público, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, Ben-hur Roberval, o representante da BRASMOOVE – PARE AZUL e um representante da empresa Melissa Turismo e Transporte, responsável pelo transporte urbano em Campo Mourão.

“O número de veículos vem aumentando em nossa cidade, com isso os casos de acidentes de trânsito têm sido maiores nos últimos anos. A audiência visa esclarecer, conscientizar e avançar a mobilidade urbana do município, minimizando por meio de um trânsito inteligente, acidentes por veículos motores, e também debater políticas públicas frente ao trânsito Municipal”, lembrou Berbet.

Conforme ele, o elevado número de acidentes com vítimas motivou a audiência. “Precisamos ouvir as autoridades no setor para sanar dúvida, programar acordo e levar a população uma resposta”.

A audiência pública será realizada, de forma presencial, no plenário do Legislativo, a partir das 09 horas, mas poderá ser acompanhada, pela plataforma do Edemocracia, que permite a interação online com os debatedores, basta acessar o link https://edemocracia.campomourao.pr.leg.br/audiencias/sala/55

Para o presidente do Legislativo, Jadir Soares (Pepita), o assunto é de extrema importância e precisa ser debatido. “Precisamos conversar, trocar ideias e debater muito esse assunto para encontrar soluções para quem se desloca com veículos pela cidade e também para quem anda a pé. Precisamos pensar um trânsito que traga benefícios para ambas as partes”, lembrou Pepita.

Segundo ele, para que haja um trânsito seguro, tem de haver conscientização. “Um trânsito inteligente se faz com a conscientização dos motoristas para o cuidado com a vida aliado a melhoria da mobilidade urbana”.