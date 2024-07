Sub-20 do Campo Mourão Futsal perde na estreia da Talentos LNF

Na estreia da Talentos LNF, a Liga Nacional de Futsal da categoria Sub-20, o Campo Mourão acabou superado por 4 a 3 pelo Santo André (SP), na noite desta terça-feira, 30, em jogo realizado na cidade de Santo André.

O Carneirãzinho até que iniciou muito bem o duelo, chegando a abrir 2 a 0 na primeira etapa. Mas, em reação rápida, os donos da casa descontaram antes do primeiro minuto do segundo tempo, empataram e viraram o placar para 3 a 2 antes dos dez minutos, e anotaram o quarto gol na reta final.

Campo Mourão ainda descontou para 4 a 3 antes do fim da partida, mas já não havia mais tempo para a reação.Na semana que vem, o time mourãoense vai até Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, encarar a Assoeva pela segunda rodada da competição.