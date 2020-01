Revelação da base, ala de 20 anos é promovido ao time principal do CM/Futsal

Mantendo a tradição de revelar jovens e bons atletas, assim como ocorreu com tantos nomes que atuam em vários clubes do Brasil, o Campo Mourão Futsal contará nesta temporada com mais uma revelação das categorias de base, promovido ao elenco principal.

O ala Iago, de 20 anos, se destacou em 2019 atuando pelo sub-20 e chamou atenção do técnico Wesley “Alemão”, credenciando sua chegada ao time adulto. Natural do município de Araruna, vizinho à Campo Mourão, o jogador está feliz com a oportunidade de estar no time que disputará a Liga Nacional, Campeonato Paranaense Chave Ouro, Liga Paraná e Jogos Abertos Fase Final em 2020. “É um sonho realizado. Agora é trabalhar muito para conquistar espaço e quem sabe poder jogar ao lado dos meus companheiros”, comemora.

Com Iago serão dois os pratas da casa a vestir a camisa principal do tricolor mourãoense nesta temporada. Além dele o ala Luiz Fernando, de 21 anos, já é destaque do time, sendo um dos principais jogadores nas últimas duas temporadas.