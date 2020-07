Paranaense de Futsal começa no dia 22 de agosto

Finalmente a bola vai rolar pelo Campeonato Paranaense de Futsal. Em reunião com a Federação, ficou decidido que o certame começa dia 22 agosto, com dois grupos.

A fórmula de disputa e as datas ainda serão confirmadas. A Liga Paraná Futsal também definiu seu início. Dia 15 de agosto a bola rola pelo segundo ano da competição.

Já a Liga Nacional ainda não definiu data, mas as discussões seguem a todo vapor e, até no máximo semana que vem, haverá uma definição, também com fórmula de disputa diferente a ser definida em arbitral.