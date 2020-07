Polícia Rodoviária apreende drogas, cigarros e carro roubado

Em três ações distintas, nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Estadual retirou de circulação grande quantidade de cigarros contrabandeados, uma arma de fogo e anda recuperou um veículo roubado. A droga estava no interior do veículo.

No primeiro caso, pela manhã, a equipe de serviço do Posto Policial Rodoviário de Cruzeiro do Oeste abordou um veículo GM/Astra carregado com cigarros contrabandeados.

Já por volta do meio-dia, a equipe do Posto Policial Rodoviário de Peabiru durante patrulhamento avistou um veículo VW/Gol com placas de Curitiba, na rodovia PRC-487, entre Campo Mourão e Iretama.

Ao proceder a abordagem e em revista ao veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, com a numeração raspada.

E não parou por ai. Na região de Maringá, os policiais militares do Posto Policial Rodoviário de Floresta abordaram um veículo Fiat/Palio, onde o condutor não acatou a ordem e empreendeu fuga, dando início a um acompanhamento tático.

Após a abordagem, os policiais constataram que o veículo era produto de roubo, da cidade de Colombo, no dia 2 de julho. O automóvel transportava ainda 426kg de maconha.

A 4ª Cia do Batalhão da Polícia Rodoviária é composta por 12 postos, divididos em 3.100 km de rodovias estaduais do noroeste do Estado, onde as equipes não só realizam o atendimento de acidentes e operações de fiscalização do trânsito, mas também o combate aos crimes de fronteira, que se utilizam das rodovias como rota para o transporte de ilícitos.