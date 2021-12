Nico, ala canhoto, também vai defender o CM/Futsal em 2022

O ala canhoto Luan Cola, o Nico de 27 anos, paranaense de Matelândia, é mais um nome confirmado para a temporada de 2022 no Campo Mourão Futsal. O atleta defendeu o clube da cidade do Oeste do Paraná de 2012 a 2018, antes de se transferir para o Foz em 2019.

Em 2020 atuou pelo Operário Laranjeiras e neste ano estava no Guarani, do Rio Grande do Sul, de onde vem indicado pelo técnico Giba, que assumirá o comando técnico do Carneirão a partir de janeiro.

Nico foi tricampeão da Série Prata no Paraná em 2017, 2019 e 2020 e está motivado para voltar a trabalhar no seu estado de origem. “Expectativa muito boa de voltar ao Paraná e jogar nesse grande time do Campo Mourão Futsal. Muito motivado em ajudar a equipe a conquistar títulos e seus objetivos.”