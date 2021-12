Informe da dengue registra mais 21 casos da doença no Paraná

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 21 novos casos, chegando a 513 confirmados. Os dados são do 18º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento 95 municípios registraram casos da doença, sendo que 71 confirmaram casos autóctones (a dengue foi contraída no município de residência).

Há ainda, 1.964 casos em investigação e 285 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 11.503 para 12.189. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.

“O verão, que se inicia na data de hoje é a estação mais propícia para a proliferação do mosquito da dengue em função da possibilidade de maior quantidade de chuvas nas diferentes regiões do Estado. O Aedes aegypti se reproduz em água parada, por isso é importante repetirmos sempre que a principal medida preventiva para a dengue é o engajamento da população para evitar acúmulo de água em qualquer local ou recipiente tanto em áreas internas ou externas nas residências”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Confira o informe completo AQUI .