Na estreia, em casa, CM/Futsal vence o Guarapuava pelo Paranaense Série Ouro

Em seu segundo jogo pelo Paranaense Série Ouro, o primeiro diante da torcida, o Campo Mourão Futsal fez o dever de casa e venceu o CAD Guarapuava por 4 a 2 na noite deste sábado, 18, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão. Artilheiro solitário do primeiro tempo, Sales abriu o placar para Campo Mourão, em ótima jogada individual.

No início da segunda etapa Douglinhas ampliou para 2 a 0, com chute certeiro da intermediária. Não demorou e Pedro Carioca fez 3 a 0. Evinho descontou para o Guarapuava. Biel fez 4 a 1, impedindo a reação dos guarapuavanos. Kelvin anotou o segundo do adversário, quando faltavam quatro minutos para o fim, fechando a contagem do jogo.

O próximo compromisso será dia 23, quinta-feira, quando o Carneirão estreia na Liga Nacional contra o Corinthians, em São Paulo, com transmissão pelo canal SporTV.