Gravíssimo acidente entre carro e caminhão deixa um morto e criança gravemente ferida na rodovia BR-369

A forte chuva que caiu na tarde deste domingo, 19, teria sido o principal motivo para uma violenta colisão frontal entre um veículo GM/Prisma, com placas de Cianorte e um caminhão, de Campo Mourão. O acidente ocorreu na rodovia BR-369, em uma curva, quase em frente ao distrito de Piquirivaí e causou a morte do motorista, identificado por André Luís Gasparoto Sorprezo, 38 anos.

O motorista do caminhão, que mora em Campo Mourão, relatou que o motorista vinha em alta velocidade e rodou na pista escorregadia, batendo de frente com seu caminhão.

Com o impacto, o automóvel ficou destruído e o motorista morreu no local. Um outro passageiro teria fraturado uma perna e uma criança foi encaminhada ao hospital por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu em estado gravíssimo.

No carro viajavam cinco pessoas. Além do motorista e da criança, havia mais dois rapazes e uma moça. Eles ficaram feridos, mas sem gravidade.

O acidente provocou um longo congestionamento nos dois sentidos da pista. A Policia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego de veículos e apurar as circunstâncias do acidente. A Polícia Científica também foi acionada e o corpo será encaminhado ao IML de Campo Mourão.