Na corrida pela classificação, CM/Futsal recebe o Dois Vizinhos nesta quinta, pelo Paranaense

Na busca pelo G4 do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe nesta quinta-feira (15), às 19h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), a boa equipe de Dois Vizinhos (Sudoeste do Paraná), para mais um jogo decisivo da competição estadual.

O adversário vem fazendo uma campanha regular e é o terceiro colocado com 22 pontos em 11 jogos disputados, enquanto Campo Mourão está na sexta colocação com 15 pontos em 10 jogos, e precisa de um resultado positivo para se aproximar do bloco superior da tabela.

CONFRONTOS

O histórico de confrontos dos últimos dois anos entre as equipes demonstra vantagem de Campo Mourão quanto ao número de vitórias e de gols. Pelo paranaense Série Ouro se enfrentaram cinco vezes, sendo quatro vitórias de Campo Mourão e uma de Dois Vizinhos, e saldo de seis gols para o time mourãoense.

Houve ainda um duelo pela Liga Paraná, no ano passado, também com vitória do carneiro tricolor, totalizando seis jogos, com cinco vitórias de Campo Mourão e uma de Dois Vizinhos, além de 12 gols marcados e seis sofridos pelo carneirão. Contudo, o embate desta quinta-feira tem enredo diferente e com certeza será cercado de equilíbrio e dificuldade para ambos os lados.

TRANSMISSÃO

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pela Integrado Carneiro TV e Objetiva TV, que transmitem a partida pelo Facebook e Youtube, a partir das 18h45.