Motociclista não para em preferencial e provoca acidente; condutor do carro seria menor

Um motociclista de aproximadamente 25 anos acabou se envolvendo em um acidente ao cruzar uma via preferencial, em Campo Mourão. A colisão ocorreu por volta das 22h50 dessa quarta-feira, na avenida das Torres, cruzamento com a rua Hideji Kobayashi, no jardim Cidade Nova.

Segundo as informações, o rapaz conduzia uma motocicleta Honda 150cc pela rua Hideji Kobayashi e ao chegar na avenida das Torres, ele não parou. Com isso, ao cruzar a preferencial, acabou batendo em um veículo GM/Corsa que trafegava pela avenida das Torres.

Testemunhas relataram para a Polícia Militar que após a batida, o motorista do Corsa acabou fugindo e não prestou socorro à vítima. Ainda segundo testemunhas, o motorista era menor de idade.

Com a batida o motociclista sofreu ferimentos moderados e precisou ser atendido pela equipe do Siate, sendo encaminhado para o hospital Central Hospitalar.

A Polícia Militar realizou patrulhamento na região dos jardins Cidade Nova e Fortunato Perdoncini para tentar localizar o automóvel e o motorista, mas ele não foi localizado.