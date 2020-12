Lucas Selbach, ex-Atlântico/Erechim é um dos reforços do CM/Futsal para 2021

Com dez anos de estrada no futsal profissional, o experiente Lucas Selbach, ala de 30 anos, é a primeira dentre várias novidades que serão anunciadas pelo Campo Mourão Futsal para a temporada 2021.

Natural de Porto Alegre (RS), o atleta iniciou carreira no Pinda Futsal, clube que defendeu entre os anos de 2010 e 2012 antes de se transferir para o Ciagym/Maringá (PR), em 2013; ALAF/Lajeado (RS) em 2014; CAD Guarapuava (PR) em 2016; Joaçaba (SC) em 2017; Atlântico/Erechim (RS) 2018; ACBF/Carlos Barbosa (RS) em 2019; Pato Futsal (PR) e novamente Atlântico/Erechim (2020).

Entre as principais conquistas, Selbach foi campeão da Libertadores da América em 2019 com Carlos Barbosa, campeão da Liga Sul com Lajeado e vice campeão da Liga Nacional com o Atlântico.

Atleta versátil, com qualidade para jogar em mais de uma posição, ele se mostra motivado com o novo desafio. “Muito feliz por representar uma equipe que vem crescendo muito no cenário nacional. Espero que com muito trabalho possamos alcançar os objetivos traçados para 2021. Feliz também em poder trabalhar com o técnico Alemão, pois jogamos juntos em 2012 e o admiro como atleta e treinador”, declarou Lucas Selbach.