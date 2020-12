Cidade  Natal: Mostra Cultural prossegue nesta segunda-feira com três atrações

Iniciada no último sábado (26/12), a Mostra Cultural do projeto “Campo Mourão Cidade Natal/2020” prossegue nesta segunda-feira (28/12), às 20 horas, com mais três atrações para o público: Vesná (Polka), CLAM – Cia Laboratório do Movimento (Um Pouco de Nós) e Grand Class Estúdio de Dança (Fragmento do espetáculo “Por Todas as Estrelas”). Em razão da pandemia de Covid-19, neste anos as apresentações do tradicional evento são online, com transmissão ao vivo pela Canal do Youtube da Associação Sou Arte (ASA).

Nos dois primeiros dias da Mostra Cultural apresentaram-se sete atrações variadas: Marcelo Zarske Quarteto (“Redenção”), Orquestra Viola no Campo, Orquestra Antífona (com o espetáculo “Natal In Concert”), Cia Malunga (Trio Seja Mais em: Varieté “Seje Menas”), Vinícius Romano (Memórias em Cordel), Grupo Experimentos (Bruxinha Sabina Conta – Um Feitiço de Natal) e Circo Rhoney Espetacular (espetáculo de mágica e contorção).

PROGRAMAÇÃO

Para terça-feira (29/12), a programação da Mostra Cultural inclui mais três atrações: a Banda Inputma (Dramatic Blues), o Grupo Por do Sol (Sirimbó) e Poeta Loko (De Volta ao Jogo). O encerramento da Mostra Cultural Online 2020 será no dia 30, com cinco atrações: Cristina Prevedel e Família (Cantando em Família), H.A.T.E.D. (H.A.T.E.D. Live), Sapatos Elétricos (Especial Sapatos Elétricos de Natal), Banda Rádio Rock CM (Especial Natal com Beatles) e Acordes e Encontros (O Alegre Choro do Paraná). As apresentações acontecem sempre a partir das 20 horas.

A Mostra Cultural é uma das atrações do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”, que desde 2017 é executado pela Associação Sou Arte (ASA). Neste ano, mesmo com todas as restrições determinadas pelos órgãos de saúde, a programação contou com a apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes” e três cortejos natalinos sobre rodas que percorreram mais de 20 bairros, o distrito de Piquirivaí e a região central da cidade.

O nova formatação adotada, com transmissão do espetáculo e da Mostra Cultura pelas redes sociais, além da realização dos cortejos sobre rodas, assegurou a realização da quarta edição do projeto que foi idealizado e é executado pela Associação Sou Arte, a partir de desafio proposto pelo prefeito Tauillo Tezelli. Em 2020, mais bairros foram contemplados com ações do projeto e as transmissões pelas redes sociais possibilitaram que milhares de pessoas acompanhassem as atrações.

Neste ano, o projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020” – que é realizado através de recursos captados através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura) – conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).