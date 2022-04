Liga Nacional: time mourãoense não conseguiu vencer o bloqueio do time mineiro

O Campo Mourão Futsal segue sem vencer na Liga Nacional. Jogando em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o time mourãoense perdeu para o Praia Clube por 5 a 0 na noite deste domingo (03), pela segunda rodada da competição.

Apesar da imposição durante maior parte do jogo, que resultou em mais posse de bola e finalizações em gol, o Carneirão não foi eficiente no quesito bola na rede, e acabou derrotado pelo clube mineiro.

Na próxima quinta-feira (07) o desafio será em Dois Vizinhos (Sudoeste do Paraná), onde Campo Mourão enfrenta o time da casa pelo Paranaense Série Ouro, às 20h15 no ginásio Teodorico Guimarães, com transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV.