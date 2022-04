Acidente na rodovia PR-317 mata motorista que dirigia na contramão

Um homem de 40 anos morreu em um trágico acidente ocorrido por volta das 22h desse sábado, 2, na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Ivailândia. O homem, identificado por Claudecir Andreoti Lessa, 40 anos, morava em Maringá e dirigia um VW/Gol pela contramão, quando bateu de frente com uma caminhoneta Hilux, de Campo Mourão.

Segundo as informações, ele estava sozinho no veículo e morreu no local. O corpo ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros.O motorista da caminhoneta ainda teria tentado evitar a colisão frontal, mas não conseguiu.

Com o violento impacto, o Gol rodou na rodovia e foi parar na canaleta que divide as duas pistas. Na caminhoneta, o motorista estaria acompanhado de mais quatro pessoas. Eles seriam moradores de Campo Mourão e foram atendidos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao hospital Pronto Socorro.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Polícia Cientifica e do Instituto Médico Legal de Campo Mourão realizaram os devidos procedimentos no local e o corpo foi recolhido pelo IML. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.Os veículos tiveram danos de grande monta.