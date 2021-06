Líder do grupo, CM/Futsal visita hoje o Brasília pela Liga Nacional

Depois de bater o Praia Clube, em Uberlândia (MG), pelo placar de 3 a 2, o Campo Mourão Futsal volta a jogar na noite desta segunda-feira (21), novamente fora de casa, contra o Brasília (DF). O confronto está marcado para às 20h30 no ginásio do SESC Ceilândia, e terá transmissão ao vivo pela LNFTv, no site da TVNSports.

O carneiro tricolor chegou a Brasília, no Planalto Central, na madrugada de ontem (20) e é líder do grupo C, com 10 pontos em 5 jogos. Um jogo a menos que o segundo e terceiro colocados (Foz Cataratas/PR e Tubarão/SC). Já o Brasília é o sétimo colocado do grupo, com 5 pontos em 5 jogos.

MARATONA

Já na quinta-feira (24), Campo Mourão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Praia Clube (MG), em compromisso válido pelo returno da competição, que começa a definir os candidatos à próxima fase da LNF.