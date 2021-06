Mourãoense medalha de ouro vai tentar vaga para Olimpíada de Tóquio nesta quarta

A atleta Flávia Maria conquistou medalha de ouro nos 800 metros rasos no 1º Meeting Internacional Rumo a Tóquio, disputado no domingo (20) em Bragança Paulista (SP), como o tempo de 2m03s90. O torneio vale classificação para as Olimpíadas de Tóquio e para tentar conquistá-la Flávia precisa correr abaixo de 2m02s50 nesta quarta-feira (23).

A equipe de Atletismo Unimed/Fecam/Assercam teve ainda outros três atletas convidados para participar das duas etapas do Meeting Internacional. Além de Flávia, participam da competição Lucas da Silva Carvalho, Uhuru Figueira e Helen Spadari.

“Todos esses resultados que temos conseguido representa nosso trabalho dando certo, mostrando para o país que temos uma equipe de grande qualidade. Campo Mourão tem muitos valores a serem explorados e temos que cada vez mais melhorar nossa estrutura para alcançar lugares melhores. Agradecemos de modo especial aos nossos patrocinadores e a Fecam que está ajudando de forma brilhante nossa equipe”, ressaltou o técnico Paulo Cesar da Costa.

A equipe mourãoense tem patrocínio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Clinicsport, médico Artur Andrade, Tawwab Esfiras, Depósito Marinho, Mercado São José, Ligue, Unopar, Nota Paraná e Comitê Brasileiro de Clubes.