Em C. Mourão, lojas abrem até às 17 horas neste sábado

Com o funcionamento do comércio lojista das 9 às 17 horas neste sábado, o que se espera em Campo Mourão é muito movimento nas vias públicas, lojas cheias de consumidores e incremento nas vendas. Afinal, esse é o cenário sempre que o comércio mourãoense funciona em horário especial aos sábados.

A expectativa otimista dos comerciantes está fundamentada também nas promoções que muitas lojas da cidade estão realizando, com a oferta de descontos e condições especiais para pagamento. Também a proximidade do Dia das Crianças (12 de outubro) contribui para o otimismo

O funcionamento do comércio de Campo Mourão em horário dilatado nos dois primeiros sábados de cada mês já é uma tradição e atrai também muitos consumidores de cidades vizinhas.

FERIADOS

Em outubro acontecem feriados em duas segundas-feiras seguidas em Campo Mourão. No dia 12 é feriado nacional comemorativo a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Já o ferido do dia 19 é referente ao aniversário de Campo Mourão.