Vacinação contra Covid prossegue para pessoas com comorbidades e 2ª dose a idosos

A campanha de vacinação contra Covid-19 prossegue com calendário definido nos dias da semana para grupos com comorbidades, 2ª dose para idosos, profissionais da educação acima de 55 anos, profissionais da saúde acima de 18 anos e imonossuprimidos acima de 18 anos. A vacinação continua na Casa da Cultura,

Nesta terça-feira (25), das 8 às 12 horas, a vacina estão disponível para pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos e com deficiência permanente de 18 a 59 anos, cadastradas no BPC.

Na quarta-feira (26), das 12h30 às 16 horas, prossegue a imunização com a vacina Astrazeneca para idosos que tomaram a primeira dose dias 3 e 5 de março (ou antes). No mesmo horário equipes da Saúde irão nos domicílios vacinar os acamados que tomaram a 1ª dose dias 3, 5 e 8 de março.

Na quinta-feira (27), no período da manhâ continua o atendimento aos idosos que tomaram a primeira dose dias 3 e 5 de março (ou antes). Também no período da manhã serão imunizados com a primeira dose profissionais da Educação a partir de 55 anos. À tarde, será a vez de profissionais da Saúde acima de 18 anos.

Na sexta-feira (28), das 8h30 às 12 horas, continua a imunização com a segunda dose da Astrazeneca para idosos que tomaram a 1ª dias 3 e 5 de março (ou antes). No período da tarde estará disponível a 1ª dose para pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos com recomendação médica para Sinovac.

“A vacinação ocorre de forma gradual e escalonada conforme as doses recebidas pelo município. Todas as informações como os grupos a serem imunizados, data e horário são publicadas na página do município nas redes sociais”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.