JEP´s: Vinicius de Moraes é campeão regional de futsal sub-14 e vice sub-17

O Colégio Estadual Vinicius de Moraes representou Campo Mourão na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, realizado na cidade de Engenheiro Beltrão entre os dias 5 e 10 de maio. A equipe mourãoense jogou com as equipes masculinas de futsal sub-14 e sub-17 e mais uma vez conquistou resultados positivos.

A equipe sub-14 conquistou o título da competição após vencer Roncador, Quinta do Sol e Corumbataí do Sul na primeira fase. Nas quartas, venceu Altamira do Paraná e na semifinal o time de Barbosa Ferraz. Na final, o Azulão da Asa Oeste venceu o Araruna, pelo placar de 5 a 4, conquistando o título e a vaga na macrorregional. Com mais esse título invicto, a equipe mourãoense soma já dez jogos de invencibilidade.

Já o time sub-17 fez grande campanha, vencendo Nova Cantu e Araruna na primeira fase e depois derrotando Farol, nas quartas, e Luiziana, na semifinal. Na decisão, os meninos do Vinicius foram superados pelo Araruna, equipe que eles haviam vencido na fase inicial. Com o resultado o Vinicius ficou com o vice-campeonato.

O técnico Bruno Braga exaltou os 24 atletas que participaram. “Tivemos uma competição de alto nível e os nossos meninos foram guerreiros, superando todos os desafios, são merecedores dos ótimos resultados” disse.

O Azulão não tem tempo para descanso. Nesta sexta, 12, a equipe mourãoense entra em quadra pelo Paranaense sub-15 diante do Ivaiporã. O jogo será em casa, no ginásio de esportes Valternei de Oliveira, às 18h, e a entrada é franca. No domingo, o jogo é diante do Copagril.