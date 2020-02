Integrado Campo Mourão estreia em casa na Liga Nacional de Futsal

Em reunião realizada nesta terça-feira (18) em São Paulo, com a presença de dirigentes das equipes participantes, a Liga Futsal definiu novidades, ajustes e a tabela para a temporada 2020. A disputa neste ano será com 21 times, dois a mais em relação a temporada passada, quando 19 equipes fizeram parte do certame.

A competição inicia em 27 de março, o que vai permitir que os times paranaenses realizam até quatro jogos pela primeira fase do estadual. A estreia de Campo Mourão pelo paranaense será contra São José dos Pinhais, entre os dias 14 e 18 de março.

TABELA

Pela Liga Nacional Campo Mourão estreia em casa contra o debutante Brasília, na sequencia joga fora de casa contra Umuarama.

Os representantes do Paraná neste ano na LNF são o Pato Futsal (atual campeão), Cascavel, Marreco (Francisco Beltrão), Umuarama, Foz e Campo Mourão, que em sua primeira participação no ano passado fez uma brilhante campanha, classificando-se em 6º lugar na primeira fase e ficando à frente de grandes e tradicionais clubes do Brasil, e em 8º lugar na classificação final. Os outros participantes são: Carlos Barbosa, Corinthians, Sorocaba, Tubarão, Joinville, Atlântico, Assoeva, Jaraguá, Intelli, Joaçaba, Minas, São José, Blumenau, Praia Clube e Brasília.

Os estreantes deste ano são o Praia Clube, de Uberlândia-MG, Brasília-DF e o Umuarama-PR, que retorna à competição.