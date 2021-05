Chuva chega a CM, alivia tensão no campo, mas será passageira

A tão esperada chuva, principalmente pelos produtores rurais, chegou a Campo Mourão na madrugada desta quarta-feira. No entanto, segundo previsão do Instituto Simepar, ela será passageira, ou seja, a partir de amanhã o tempo volta ficar nublado, mas sem chuva.

Até o início da manhã de hoje, choveu 13,6 milímetros em Campo Mourão. A previsão é que até o início da noite chegue aos 20mm. Ainda segundo o Simepar, a partir de amanhã o tempo seguirá nublado e com temperaturas mais baixas, podendo chegar à mínima e 10ºC, no fim de semana.

“A quarta-feira amanheceu com chuvas em vários setores do Paraná. Tendência que o tempo permaneça instável ao longo do dia, com pouca elevação das temperaturas”, disse o meteorologista do Simepar, Samuel Braum. Segundo ele, mais chuva estão previstas apenas para o fim do mês em Campo Mourão.