Fixo/ala Dudu está de volta ao Campo Mourão Futsal

Depois de uma rápida passagem pelo Carneirão em 2020, antes do início da pandemia, quem está de volta ao mais tradicional do Paraná é o fixo/ala Dudu, de 33 anos.

Com experiência de quem já defendeu fortes equipes dentro e fora do Brasil, o atleta chega para reforçar ainda mais o elenco do Campo Mourão Futsal na atual temporada, que logo inicia.

TRAJETÓRIA E TÍTULOS

O pontapé na carreira foi em São Miguel do Oeste (SC), sua cidade natal, onde defendeu o ASME São Miguel entre 2006 e 2009. Na temporada seguinte, Dudu teve sua primeira experiência fora do país ao se transferir para o FCK de Hommel, da Holanda. Em 2011 retornou para o Brasil para vestir a camisa do Moitas Avaí (SC), e nos anos de 2012 e 2013 esteve na Chapecoense (SC).

Entre 2014 e 2017 foi atleta do Atlântico, de Erechim (RS), período que conquistou o bicampeonato gaúcho, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes.

Com o Pato Futsal (PR), em 2018 e 2019, foi bicampeão da Liga Nacional, da Taça Brasil de Clubes e da Liga Sul. Em Santa Catarina foi cinco vezes campeão da Copa Estadual, campeão dos Jogos Abertos e campeão catarinense da primeira divisão.

Em 2020, antes de se transferir para o Eléctrico, de Portugal, teve uma rápida passagem por Campo Mourão. Em 2021 foi para o Nun’ Álvares, também de Portugal, de onde retornou para novamente defender o carneiro tricolor.

“Estou muito feliz em retornar ao Campo Mourão que é um clube de muita tradição e de uma grande torcida. Tenho certeza de que vamos todos juntos trabalhar muito e buscar nossos objetivos”, declara Dudu, que se apresenta nos próximos dias para iniciar a temporada junto com o elenco a partir de 01 de fevereiro.