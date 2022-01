Procon disponibiliza cartilha de combate à pirataria de insumos agropecuários

O uso de insumos ilegais pode causar graves danos à saúde, seja dos consumidores dos alimentos oriundos da produção agrícola e pecuária, seja dos animais de estimação.

“Pensando nisso o Procon de Campo Mourão está disponibilizando aos interassados uma cartilha de combate à pirataria de insumos agropecuários”, afirma Sidnei Jardim, Diretor do Procon de Campo Mourão. A Cartilha pode ser retirada no órgão na Rua Brasil, 1555, ou requerida pelo telefone 1512.

Trabalhadores rurais, por sua vez, sofrem risco de intoxicação, já que esses itens não foram submetidos a estudos e laudos que comprovem sua segurança e eficácia, o que é obrigatório para o registro. Vale destacar, ainda, os potenciais danos à fauna e à flora.

Além de tudo isso, a ineficácia dos defensivos agrícolas e produtos veterinários falsificados ou contrabandeados provoca prejuízo financeiro para o mercado legal, formado pelos fabricantes, pela cadeia de distribuição de insumos (cooperativas e revendedores) e pelos agricultores. São empresas e profissionais que geram postos de trabalho formais, recolhem impostos para as três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e se veem obrigados a investir em medidas de segurança, devido ao aumento da criminalidade. Afinal, o lucro obtido com a pirataria fomenta outros delitos.

Os crimes que envolvem defensivos agrícolas e produtos veterinários, como falsificação, roubo e contrabando, não são práticas recentes no Brasil. As primeiras apreensões de artigos ilícitos foram registradas a partir do ano 2000 e, desde então, não pararam de crescer, graças às ações de combate realizadas pelas autoridades brasileiras policiais e de fiscalização aduaneira e agropecuária.

Por fim, é importante salientar, segundo Jardim, que usuários de produtos ilegais não podem abrir reclamações nos fabricantes ou na rede de distribuição. As eventuais perdas são dos agropecuaristas ou dos tutores dos pets.

Isso, infelizmente, não tem impedido o avanço das práticas ilícitas. O investimento das autoridades brasileiras no combate a esses crimes também vem aumentando, mas apenas repressão e fiscalização não bastam.

A solução para o problema passa, ainda, por medidas educativas e preventivas que alcancem os diversos atores envolvidos nessa gigantesca cadeia, dos produtores rurais aos consumidores, passando pelas polícias, agências regulatórias e tantos outros.

Conscientização é a palavra-chave da cartilha. Nela é ensinado como identificar insumos agropecuários piratas, todos os riscos e consequências do uso de itens ilícitos, onde denunciar irregularidades e muito mais.

“Não contribua com a ilegalidade. Adquira apenas defensivos agrícolas e produtos veterinários legais. É melhor para você. Melhor para o Brasil. O Procon de Campo Mourão está contribuindo com a conduta legal e a consequente proteção do consumidor.”