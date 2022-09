Em semana decisiva, CM/Futsal tem jogos importantes pelo Paranaense e Liga Nacional

Depois da boa participação na Taça Brasil, o Campo Mourão Futsal volta as atenções para o Paranaense Série Ouro, e nesta quarta-feira (07), recebe às 20h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Ampere em mais uma rodada da competição estadual.

Oitavo lugar na classificação geral com 24 pontos, o Carneirão depende da vitória para ir a 27 pontos e encostar novamente no G4, que tem o Laranjeiras como quarto colocado com 30, mas com três jogos a mais que Campo Mourão.

Para o compromisso desta quarta-feira, o técnico Juninho terá todo o elenco à disposição, além de motivação de vir de quatro jogos invictos na Taça Brasil, com duas vitórias e dois empates.

Com pouco tempo para preparação, já no sábado (10), Campo Mourão inicia a decisão das oitavas de finais da Liga Nacional, quando recebe às 18h00 também na Arena UTFPR o Joinville (SC), no primeiro de dois jogos do playoff da competição. Um duelo imperdível, que deve contar com grande presença de torcedores de Campo Mourão e toda região Centro-Oeste. “São dois jogos de extrema importância. Precisamos pontuar contra o Ampere para seguir na busca pelo G4 do estadual e ainda manter o foco para o confronto com o Joinville pela LNF, que será muito difícil”, acrescenta Juninho, técnico Campo Mourão Futsal.

INGRESSOS

Os convites para os dois confrontos da semana estão à venda no site do Campo Mourão Futsal. Para esta quarta-feira pelo paranaense custam R$ 15,00 a arquibancada e R$ 50,00 cadeiras. Para sábado, pela LNF, R$ 25,00 arquibancada e R$ 50,00 cadeiras.