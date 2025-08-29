Em Peabiru, CM/Futsal recebe o Manoel Ribas, pela última rodada de classificação do Paranaense

O ginásio professor Ary da Silva, em Peabiru, será palco do último duelo do Campo Mourão Futsal, pela primeira fase do Paranaense Série Ouro, contra o Manoel Ribas, na próxima quarta-feira, 3, às 20h. Na pré-temporada deste ano, o espaço já foi palco de amistoso da equipe mourãoense contra o Terra Boa.

A cidade vizinha a Campo Mourão, abraça o Carneirão no duelo final da fase de classificação, que definirá os confrontos dos playoffs da competição estadual.

Simultaneamente todos os jogos da rodada final de classificação serão realizados no mesmo dia e horário. Em razão de evento previamente agendado para a Arena UTFPR (Belin Carolo), o tricolor mourãoense jogará em Peabiru, onde espera um grande público de toda região.

Para o confronto, exceto pela ausência do pivô Dé, que segue em tratamento de pubalgia, Campo Mourão terá força máxima em quadra.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, Marujo Sports e Supermercados Bom Dia de Campo Mourão e Peabiru.