Em jogo equilibrado, Campo Mourão Futsal empata com o Jaraguá do Sul pela Liga Nacional

Em jogo de várias oportunidades em que os goleiros foram o principal destaque, o Campo Mourão Futsal empatou em 0 a 0 com o Jaraguá do Sul (SC), atual campeão da Liga Nacional, na tarde deste domingo, 4, na Arena UTFPR.

Ninguém conseguiu tirar o zero do placar, apesar do grande volume de jogo e equilíbrio entre as duas equipes. Na segunda etapa o Carneirão chegou a perder um tiro livre com Andrei, bem defendido pelo goleiro adversário.

Em três jogos Campo Mourão foi a dois pontos, com uma derrota e dois empates. O próximo jogo será no domingo, 11, em Uberlândia (MG), contra o Praia Clube, também pela competição nacional.