A equipe do Nacional que representa Campo Mourão no Campeonato Paranaense de Futebol – Divisão de Acesso -, perdeu para o Toledo na tarde deste deste domingo (4), no estádio municipal 14 de Dezembro, casa do adversário. O duelo foi válido pela quarta rodada da Segundona Sanepar.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Vinícius Jacob, no segundo tempo. Já nos acréscimos, quando estava com um jogador a mais, o Toledo conseguiu ampliar com Breno Chaves.

Com o resultado, o Nacional fica na terceira colocação, com sete pontos. Já o Toledo, que venceu a sua primeira partida na competição, é o sétimo colocado, com quatro pontos, mas as posições podem mudar com a sequência da rodada.

Veja a classificação da Segundona Sanepar 2025!

Na próxima rodada o Toledo enfrentará o Galo Maringá, fora de casa, no sábado (10), às 18h30. Já o time mourãoense voltará a jogar em casa, no domingo (11), às 15h30, contra o Batel.