Acusado de estuprar criança é solto e gera protesto em Barbosa Ferraz

Pelo menos 100 pessoas saíram às ruas de Barbosa Ferraz em protesto contra a soltura de um homem de 63 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de oito anos. A vítima, segundo apurou as investigações, sofria abusos do idoso desde os três anos de idade.

Na manhã de sexta-feira (9), a Policia Civil e a Policia Militar de Barbosa Ferraz prenderam o acusado, que é servidor aposentado do Município. De acordo com as informações repassadas pelo delegado Carlos Gabriel Stecca, após denúncias contra o acusado, as investigações levaram a provas concretas de crime de estupro de vulnerável.

Ainda segundo o delegado, o acusado já responde por outro crime semelhante. A criança estaria sendo abusada desde os três anos, por meio de caricias na partes intimas e sendo obrigada a praticar sexo oral no acusado. Ele ainda teria tentado conjunção carnal.

A vítima é uma sobrinha neta do acusado. Segundo a polícia, A criança era ameaçada pelo acusado para não contar dos abusos a família.

A PRISÃO E A SOLTURA

Na sexta-feira, os policiais fizeram a prisão do acusado, que foi detido no setor de carceragem da Delegacia de Barbosa Ferraz. No entanto, ainda no sábado, ele foi solto por determinação do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

A decisão revoltou os moradores da cidade. Ontem, segundo as informações, por meio das redes sociais começou o movimento pelo protesto, marcado para a tarde de hoje.

O grupo de manifestantes fez passeata pelas ruas da cidade e depois se concentrou em frente ao Fórum, com cartazes de protesto: “Estupro não tem perdão. Cadeia já”; “Não vamos passar pano pra pedofilia”; “Respeite a infância. Justiça já”, diziam alguns dos cartazes.

Informações e fotos: Blog do Adrialdo