Em busca de reabilitação no Paranaense, CM/Futsal recebe o Operário Laranjeiras

Depois de garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Campo Mourão Futsal tem uma semana decisiva, com jogos em duas competições diferentes. Nesta quarta-feira (19), as 18h – jogo foi antecipado em uma hora por conta do toque de recolher -, o carneiro tricolor recebe na Arena UTFPR o Operário, de Laranjeiras do Sul (PR), pela oitava rodada do Paranaense Série Ouro.

Um jogo importantíssimo para Campo Mourão, que vem de duas derrotas na competição e precisa se recuperar para continuar almejando vaga entre os quatro melhores do Estadual. Vivendo fase delicada no paranaense, o tricolor é o sétimo colocado com 9 pontos conquistados em 7 jogos (2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas) e busca uma arrancada para conquistar seu objetivo. O Operário vem logo atrás com 8 pontos em 5 jogos e é o décimo colocado na classificação.

DESFALQUES

Serão pelo menos três as ausências diante da boa equipe do Operário. Caio Jr e Caio Barros foram expulsos na última rodada e vão cumprir suspensão automática. Outro que fica de fora é o goleiro Ramon, que no mesmo jogo sofreu lesão no joelho e segue em tratamento. No entanto, o ala Tom, recém contratado, deverá ter condição de jogo. O atleta estreou pela Copa do Brasil no fim de semana.

AO VIVO

Para acompanhar e torcer pelo mais tradicional do Paraná, basta acessar as redes sociais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook) e acompanhar a transmissão da Integrado Carneiro TV e Objetiva TV.