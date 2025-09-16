Em BH, CM/Futsal enfrenta o Minas pela Liga Nacional
Por Redação Tasabendo em 16 de setembro, 2025 às 09:30
Já classificado para os playoffs, o Campo Mourão Futsal visita nesta terça-feira, 16, às 20h, o Minas Tênis Clube, em duelo da 21ª rodada da Liga Nacional, na Arena UniBH, em Belo Horizonte/MG. Um jogo de grande importância para as pretensões de ambas as equipes, que buscam uma melhor classificação na tabela.
Campo Mourão é atualmente o sexto colocado com 37 pontos em 20 jogos, enquanto os mineiros estão na 13ª colocação, com 31 pontos, também em 20 jogos. Enquanto o time mourãoense vem de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos pela LNF, os minastenistas conquistaram cinco vitórias consecutivas, o que torna o confronto ainda mais difícil e equilibrado.
O canal Goat e LNFTv transmitem ao vivo pelo YouTube.
Comunidade Alto do Divino empossa nova diretoria e celebra avanços