Diante do São Lourenço, em SC, Carneirão tenta voltar a vencer na Liga Nacional

Na tentativa de subir novos degraus na tabela de classificação da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal enfrenta hoje, 31, às 19h00, o São Lourenço, em Santa Catarina, pela 17ª rodada da competição.

O duelo coloca frente a frente, duas equipes que precisam pontuar para continuar com chances de classificação, restando sete rodadas para o final da primeira fase. Campo Mourão é o vigésimo colocado com 13 pontos, enquanto São Lourenço é o vigésimo terceiro, com 10 pontos conquistados.

Vindo de vitória por 2 a 0 contra o Umuarama, no clássico estadual, o Carneirão quer manter o embalo e virar a chave para resultados positivos neste segundo semestre.

Para o jogo de hoje a única ausência será do ala Guilherme, suspenso pelo quinto cartão amarelo. Contudo, o ala Kadu se recuperou de lesão e tem retorno garantido.