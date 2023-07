CRCPR presta homenagem ao mourãoense Denir Deleffe

O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) prestou homenagem, nesta semana, ao mourãense Denir Daleffe pelos seus mais de 50 anos de registro ativo na instituição federal da categoria profissional. Alberto Barbosa e Cléber Roberto Francioli, conselheiro e delegado representante do CRCPR na região, respectivamente, fizeram a entrega do diploma da homenagem realizada através do Programa CRCPR 50+.

Denir Daleffe é sócio proprietário da Auto Peças Cometa e, no passado, foi conselheiro do CRCPR. Também teve atuante participação na história de 32 anos do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) e mesmo na primeira associação da categoria no Município, antes de 1991. Além de bacharel em Ciências Contábeis, o homenageado é renomado enófilo e empreendedor nas áreas de gastronomia e turismo

O Programa CRCPR 50+, instituído na gestão do atual presidente da instituição, Laudelino Jochem, homenageia profissionais contábeis do Paraná com mais de cinco décadas ininterruptas de registro e efetivo exercício da profissão. Tem o objetivo de reconhecer e valorizar aqueles que prestaram serviços de forma continuada, dedicando suas vidas com mérito e comprometimento à contabilidade.

CRITÉRIOS

A homenagem por tempo de exercício da profissão contábil não é concedida de forma automática, mas por solicitação do próprio profissional ou indicação de colegas, funcionários, clientes e pessoas que reconheçam sua importância na área de atuação. O indicado deve estar em situação registral ativa e regular e não ter sofrido punição do CRCPR transitada em julgadas, de qualquer natureza, nos últimos cinco anos. Cabe ao plenário da instituição a aprovação da indicação.