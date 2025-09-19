Morador de Luiziana morre afogado ao tentar salvar carneiro em represa

O morador de Luiziana Nelson Silvestre, de aproximadamente 42 anos, morreu afogado na manhã desta sexta-feira (19), em uma fazenda localizada na divisa entre os municípios de Luiziana e Iretama.

De acordo com informações, a vítima teria tentado resgatar um carneiro que havia caído em uma represa. Ele estava montado em um cavalo quando entrou na água, mas o animal se assustou e saiu em disparada. Silvestre caiu na represa, que possui cerca de 2,5 metros de profundidade, e não conseguiu se salvar, pois, segundo relatos, não sabia nadar.

Um jovem que o acompanhava percebeu o acidente e pediu socorro, mas, infelizmente, os demais trabalhadores da fazenda não conseguiram prestar ajuda a tempo.

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionado, assim como a Polícia Militar e uma equipe de saúde. O corpo foi localizado por volta das 12h20 e, em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão foi chamado para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Luiziana Notícias