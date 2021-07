Frio intenso: Ação Social oferece assistência a moradores de rua em Eng. Beltrão

O município de Engenheiro Beltrão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou uma busca ativa de pessoas que estão em situação de rua nesta terça-feira.

Além das ações que já são tomadas pela prefeitura, a previsão de que uma forte frente fria atingirá a região esta semana, com queda muito brusca de temperaturas, aumentou a preocupação.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Sandra Sobral disse que contou com o apoio do padre Francisco Dantas de Carvalho.

“Como têm alguns moradores de rua que ficam alojados em frente à porta do salão paroquial, falei com o padre e ele concordou em alojá-los. No entanto, nem todos aceitam o acolhimento e preferem ficar na rua. Disseram que se o frio aumentar amanhã, eles vão para a casa paroquial”, relatou Sandra.

A prefeitura tem prestando toda a assistência a essas pessoas, não apenas no período do inverno. “Fornecemos banho, alimentação e ainda lavamos a roupa deles, além de atendimento médico quando necessário, café da manhã e almoço. Também recebem roupas de inverno e medicamentos quando necessário”, explica a secretária.

Segundo ela, um deles, que está doente, foi acolhido e está alojado no CREAS. No entanto, a secretária revela que alguns moradores de rua demonstram resistência, pois são dependentes álcool e drogas e por isso preferem viver na rua.

O prefeito Adalmir José Garbim Junior (PSL) também falou sobre a preocupação com quem vive nas ruas. “Adotamos um plano para tirar essas pessoas das ruas e elas poderem receber todo aparato, para não ficarem à mercê da sorte. Estima-se temperatura abaixo de zero na região, e isso pode ocasionar até mesmo a morte de uma pessoa, caso não esteja protegida”, disse o prefeito Junior Garbim.

Na manhã desta terça-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Junior reforçou o compromisso do Estado em atender a população paranaense, especialmente a parcela mais vulnerável, durante a massa de ar polar prevista para atingir a Região Sul nos próximos dias.