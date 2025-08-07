De virada CM/Futsal vence o Guarapuava e sobe para a quarta colocação na Série Ouro

Fácil não foi, mas o Campo Mourão Futsal conseguiu superar o CAD Guarapuava na noite desta quarta-feira, 06, na Arena UTFPR (Belin Carolo), e conquistou mais um importante resultado no Paranaense Série Ouro.

Na estreia do técnico Betinho, foi uma grande atuação do time mourãoense, que teve de correr atrás do resultado praticamente o jogo todo, depois de ver o adversário abrir vantagem ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, Campo Mourão empatou com Eduardo Jabá, mas logo levou o segundo gol. Tom deixou tudo igual novamente, e já nos minutos finais, Danilo Baron colocou o Carneirão na frente (3 a 2), fazendo um golaço na virada do tricolor mourãoense.

O resultado levou o Carneirão a quarta colocação na classificação, restando apenas duas rodadas para o final da primeira fase.

Pelo estadual Campo Mourão volta a quadra somente no dia 20, quando visita o Loss/ABF Futsal, de Francisco Beltrão. Antes, no domingo, 10, o duelo será contra a ACBF/Carlos Barbosa/RS, pela Liga Nacional, em jogo marcado para às 18h00 na Arena UTFPR.