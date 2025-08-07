Concurso de Poesias de Campo Mourão bate recorde de inscrições

O Concurso de Poesia de 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Campo Mourão, alcançou um marco histórico ao registrar 638 inscrições, tanto do Brasil quanto de sete outros países. As inscrições chegaram de todos os estados brasileiros, inclusive do Distrito Federal, além de Angola, Moçambique, Inglaterra, Holanda, Suíça, Portugal e Estados Unidos.

Promovido com o objetivo de incentivar a criatividade literária, fomentar a escrita e a leitura e homenagear a cidade por meio da poesia, o concurso é dividido em duas modalidades: Composição e Interpretação. Na modalidade Composição, os candidatos puderam inscrever seus poemas em duas categorias: Temática Campo Mourão e Temática Livre. Já na Interpretação, cujas inscrições já estão abertas, serão premiadas as melhores apresentações orais das poesias selecionadas.

As poesias inscritas ainda vão passar por revisão de critérios técnicos, documentação, número de laudas e mérito artístico. A cerimônia de premiação será realizada no dia 30 de outubro de 2025, na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, com entrega de prêmios em dinheiro que variam entre R$ 550,00 e R$ 1.300,00, conforme a categoria e a colocação dos participantes.

Como parte do reconhecimento, as cinco melhores poesias de cada temática da modalidade Composição integrarão uma coletânea poética que será publicada em 2026, com apoio da Secretaria de Cultura.