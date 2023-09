De virada, CM/Futsal vence Chopinzinho e encosta no líder do grupo

No duelo contra o Chopinzinho, atual campeão da Série Ouro e vice-lider do grupo A, o Campo Mourão Futsal venceu por 4 a 3 na noite desta segunda-feira,18, na Arena UTFPR, e chega na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paranaense (Chave Ouro) com chances até assumir a liderança, dependendo de uma combinação de fatores. O principal deles é que o Carneirão vença o São Miguel fora de casa na rodada de fechamento da primeira fase.

Precisando do resultado positivo para seguir na briga, Campo Mourão saiu atrás no placar no jogo, mas logo virou com dois gols de Pedro Carioca. O Chopinzinho voltou a empatar no segundo tempo e, logo depois Gui Lima fez o terceiro.

O artilheiro Tom anotou o quarto gol para o Carneirão. Faltando sete segundos, os visitantes voltaram a marcar fechando o placar em 4 a 3 para o time mourãoense, que foi a 27 pontos, contra 30 do líder Foz, que tem um jogo a mais. Chopinzinho tem 29 pontos e também um jogo por fazer. “Muito feliz em poder ajudar. Trabalhamos muito por este resultado. Agora vamos para a última rodada para definir nossa classificação”, disse Carioca.

Se terminar em primeiro ou segundo lugar, Campo Mourão avança direto para a terceira fase, eliminando um mata-mata. No próximo sábado, 23, às 19:00 o tricolor encara a Assoeva, no Rio Grande do Sul, em confronto da última rodada da Liga Nacional.