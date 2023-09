Jovem escapa ileso de tentativa de homicídio no Lar Paraná

Um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira, 18, no Lar Paraná, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada via 190, por uma mulher que, apavorada, pedia socorro, não sabendo explicar o que havia ocorrido no local.

A equipe se deslocou até o local e entrou em contato com um rapaz, o qual relatou que após um veículo passar em frente a sua residência, percebeu uma pessoa se aproximando da casa.

Em seguida o homem passou a dispara tiros em sua direção. O rapaz conseguiu correr e entrou na residência evitando que fosse atingido pelos disparos. A equipe policial visualizou no local duas marcas de possíveis impactos de disparo de arma de fogo, além de localizar, próximo à porta da residência um estojo calibre 9mm.

Também foi localizado pelos familiares, um dos projéteis, o qual estava em cima de um sofá localizado abaixo de um dos possíveis locais de impacto.

Os policiais foram até a residência vizinha, a qual possui câmera de vigilância e conseguiu registrar as imagens do momento em que o autor se aproximou da casa da vítima para realizar os disparos. Também foi possível visualizar um veículo que passou na esquina de baixo momentos antes do autor aparecer nas filmagens.

Diante disso, a equipe orientou a vítima, realizou a coleta do estojo de 9mm e do projétil, registrou as imagens de vídeo e encaminhou para a delegacia para as providências cabíveis.