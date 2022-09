De virada, CM/Futsal bate o Marreco e assume 5ª posição no Paranaense

Na noite fria e chuvosa desta segunda-feira (19), embalado por uma sequência de bons resultados, o Campo Mourão Futsal voltou a vencer pelo Campeonato Paranaense Série Ouro. Jogando na Arena UTFPR, o Carneirão superou por 4 a 1 o Marreco, de Francisco Beltrão, em uma virada espetacular.

Depois de sair perdendo, ainda no primeiro tempo Malcom empatou e Caio Barros virou para Campo Mourão. Na segunda etapa Dudu fez e terceiro e Douglinhas o quarto gol, fechando a goleada em cima da equipe do sudoeste paranaense. Com o resultado Campo Mourão assume a quinta colocação do estadual com 31 pontos, e encosta novamente no G4.

DECISÃO PELA LNF

O próximo compromisso do time mourãoense, e certamente o mais importante do ano, até aqui, será no sábado (24), às 10h30, em Joinville no jogo da volta das oitavas de final da Liga Nacional. No primeiro confronto o Carneirão venceu por 3 a 1, e joga pelo empate.

Fotos: Elismar Fotografia Esportiva