Mulher fica ferida em colisão entre carro e caminhão, na Perimetral

Uma mulher de 41 anos ficou ferida em uma colisão entre o veículo GM/Corsa Sedan que ela dirigia e um caminhão Scania. O acidente ocorreu por volta das 21h dessa segunda-feira, 19, na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Eulália Carneiro de Campos, que dá acesso ao jardim Alvorada.

No local há um semáforo. A mulher de iniciais J.A.N.F. disse que descia a rua, sentido ao jardim Alvorada e que foi surpreendida pelo motorista da carreta que seguia pela Perimetral e furou o sinal vermelho.

Com o impacto o veículo rodou na pista e a condutora ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e com o caminhão ABTR precisou fazer o desencarceramento da vítima que foi levada pelo Samu ao hospital Pronto Socorro.

O motorista da carreta, F.A.G., de 50 anos, disse para equipes de reportagens que cobriam o acidente que a motorista do Corsa é que teria “furado” o sinal. Chovia forte no momento do acidente e a equipe da Polícia Militar precisou dar apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, interditando a rodovia sentido a Peabiru durante o atendimento à vítima. A Polícia Rodoviária vai apurar quem de fato provocou o acidente.