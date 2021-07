De olho na liderança da Liga Nacional, CM/Futsal recebe hoje o Tubarão

Vice líder do grupo C com 16 pontos, contra 19 do Foz Cataratas, mas com dois jogos a menos que o time iguaçuense, o Campo Mourão Futsal pode voltar ao topo da tabela da Liga Nacional em caso de vitória contra o Tubarão (SC), em jogo marcado para esta segunda-feira (19), às 18h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), com transmissão ao vivo pelo canal SporTV, para todo o Brasil.

Já o time catarinense é o quarto colocado do grupo, também com 16 pontos em dez jogos, um a mais que Campo Mourão e um jogo a menos que o Foz, o que torna o duelo desta segunda-feira ainda mais difícil e importante para ambos os lados.

Campo Mourão vem embalado por duas vitórias importantes nos últimos jogos. Uma pela Liga Nacional por 6 a 0 contra o Marechal, fora de casa, e outra sobre o Dos Vizinhos por 3 a 2, pelo paranaense Série Ouro. Resultado que colocou o carneiro tricolor na cola do G4 da competição estadual, considerada a mais forte do país.