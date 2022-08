Contra o vice-líder, CM/Futsal defende permanência no G4 do Paranaense

Na disputa pelas primeiras posições na classificação do Paranaense Série Ouro, Campo Mourão e Chopinzinho fazem na noite desta quarta-feira, às 20h00 no Sudoeste do Estado, o duelo do quarto contra o segundo colocado na tabela. O jogo da 17ª rodada e returno da competição, pode melhorar a situação tanto do time mourãoense, quanto do adversário na classificação.

Com 24 pontos, dois a menos que o Foz, em caso de vitória Campo Mourão pode assumir a terceira posição temporariamente e acirrar ainda mais a luta pela permanência no G4, que é perseguido também por Laranjeiras e Ampére, com 23 e 22 pontos respectivamente, mas com dois jogos a mais, e por Pato Branco, que tem 21 pontos e dois jogos a menos que Campo Mourão e Foz.

DÚVIDAS

No último treino preparativo antes do jogo, realizado na tarde desta terça-feira (02), surgiram dois problemas para o técnico Juninho. O ala Pelezinho, que poderia estrear nesta rodada, sofreu uma entorse no tornozelo e está fora da partida. Outra situação envolve o fixo Silva, que sentiu uma fisgada na coxa e também pode ficar de fora do confronto.