Família faz ‘vaquinha virtual e rifa’ para comprar respirador para adolescente de Luiziana com doença rara

A família do adolescente Julio Cesar Monteiro, 16 anos, morador de Luiziana, que sofre de Distrofia Muscular de Duchenne está promovendo uma vaquinha virtual e rifa para a compra de um respirador.

Monteiro parou de andar anos nove anos e precisou da cadeira de rodas para se locomover. Com o passar dos anos o seu estado de saúde foi se agravando.

No dia 3 de maio desse ano ele precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Campo Mourão com broncopneumonia, saindo da UTI somente no dia 21 de julho.

O adolescente continua internado, pois para continuar vivendo precisa de um respirador para poder ir pra casa. De acordo com a família para conseguir eles teriam que entrar com um processo na Justiça, mas pode levar até um ano para conseguir o aparelho.

Por isso optaram por promover uma Vakinha Virtual e estão vendendo rifa para tentar arrecadar o dinheiro. O aparelho, que custa R$ 17 mil é um respirador VPAP AIRCURVE STA 10, para ventilação mecânica não invasiva, desenvolvido para pacientes portadores de alguma insuficiência respiratória, como doenças neuromusculares, distúrbios pulmonares restritivos, síndromes graves de DPOC e hipoventilação.

O dispositivo se adapta automaticamente às necessidades de mudanças do paciente, além de oferecer maior possibilidade de respirar espontaneamente.

LINK DA VAKINHA: https://www.vakinha.com.br/…/ajuda-para-o-julio-ilda…

A DOENÇA

A distrofia de Duchenne é uma doença genética degenerativa e incapacitante. Sua principal característica é a degeneração progressiva do músculo, em decorrência da ausência de uma proteína.

O quadro de distrofia de Duchenne vai se agravando até o comprometimento atingir toda a musculatura esquelética e surgirem problemas cardíacos e respiratórios.

Com informações: Luiziana Noticias