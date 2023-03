Reajuste de servidores municipais: mais R$ 15 milhões na economia em 2023

Os servidores municipais de Campo Mourão recebem nesta sexta-feira, dia 31, o pagamento dos salários do mês de março com reajuste de 6 por cento. Em junho será paga a segunda parcela (mais 4º por cento), conforme aprovado pelo Poder Legislativo Municipal e assembleia do Sindicato dos Servidores. Também entra nesta sexta-feira o reajuste de 26,05% do vale-alimento, que passa de R$ 317,00 para R$ 450,00.

O reajuste de 10 por cento na folha, alterações nas referências e realinhamentos representa um montante de mais R$ 15 milhões na economia do município em 2023. “Graças a boa gestão das finanças do município e da política de valorização dos nossos servidores foi possível esse reajuste, sempre com o apoio dos vereadores e que reflete diretamente na economia da cidade”, ressalta o prefeito Tauillo Tezelli.

O projeto que reajustou os valores da tabela de vencimentos, proventos e pensões dos servidores, também instituiu o plano de cargos e o sistema de evolução funcional. Foram aprovados ainda pelos vereadores os projetos do reajuste dos valores das tabelas de vencimentos e gratificações dos servidores ativos e proventos dos servidores inativos, pensões e o plano de cargos, carreira e valorização do grupo ocupacional do Magistério e da Fundação Cultural.