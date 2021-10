Contra o Atlântico, no RS, Campo Mourão inicia disputa das oitavas da Liga Nacional

No fim de semana de largada dos playoffs da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal encara fora de casa neste sábado (23), às 14h00, o Atlântico de Erechim, no primeiro de dois jogos das oitavas de final. O tricolor mourãoense já está em solo gaúcho, onde faz reconhecimento de quadra e o último treino pré-jogo nesta sexta-feira, antes do duelo com os donos da casa, no ginásio do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, em Erechim, na região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul.

Sem problemas de lesões ou suspensões, Campo Mourão vai completo para a partida, que tem previsão de bastante equilíbrio. “Neste momento os jogos se tornam mais intensos e decisivos. Precisamos dar valor neste momento que o torcedor está de volta aos jogos e entender o adversário para melhorar as nossas chances. Vamos enfrentar uma equipe que conhecemos bem e vamos tentar neutralizar o que eles tem de melhor, sem esquecer das nossas características. Estamos num momento bom, de autoestima, e vamos tentar tirar proveito disso. Esperamos poder fazer o segundo jogo em Campo Mourão a partir de um bom resultado em Erechim”, declara Lacerda.

Até mesmo o pivô Fabinho estará à disposição do técnico Sérgio Lacerda. Foi poupado dos treinos da semana por conta dos pontos que levou no lábio superior, mas terá condição de jogo. Num ato de vandalismo e covardia, o atleta foi agredido por um torcedor que invadiu a quadra no último fim de semana, em Laranjeiras do Sul (Centro-Sul do Paraná), no jogo das quartas de final do paranaense.

Na Arena – O confronto da volta entre Campo Mourão e Atlântico está programado para o próximo sábado, dia 30, às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, com a presença da torcida tricolor.

Na telinha – O confronto será transmitido ao vivo pela TV Cultura (canal aberto) e LNFTv (streaming), pelo site da TVNSports para assinantes.