‘Pedalando contra a Pólio’ vai movimentar rotarianos neste sábado

A tradicional campanha “Pedalando contra a Pólio” será realizada neste sábado em Campo Mourão. O evento é uma promoção dos Rotary Clubes da cidade, em parceria com a Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR).

Os participantes vão se reunir na Praça São José, a partir das 14h30, com início do pedal às 15 horas. De acordo com os organizadores, o trajeto seguirá pela avenida Irmãos Pereira até a rua Santos Dumont, de onde retornarão para a praça pela Avenida Manoel Mendes de Camargo.

Também haverá sorteio de uma bicicleta aro 29 e diversos outros brindes durante a pedalada. Para concorrer ao sorteio, os participantes deverão fazer a doação de R$ 5,00, correspondente a uma dose de vacina.

A ação será realizada em todo o Distrito 4630. Além de conscientizar a população sobre a gravidade da doença, o evento reforça a importância das campanhas de vacinação, bem como a arrecadação de fundos para o “Polio Plus”, programa específico do Rotary Internacional para o combate da poliomielite.

O evento também tem a pretensão de chamar a atenção sobre a importância da campanha “Outubro Rosa”, de prevenção à saúde da mulher.

A atividade está sendo organizada no município pelo Rotary Club de Campo Mourão; Rotary de Campo Mourão Raio de Luz; Rotary Club de Campo Mourão Araucária, Rotary Club de Campo Mourão Lago Azul; Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul; Rotary Club de Campo Mourão Verdes Campos e Associação de Senhoras de Rotarianos.

Outros clubes de serviços da região, ligados ao Distrito 4630 também estarão promovendo a tradicional campanha “Pedalando contra a Pólio” neste sábado.