Adolescente ferido com facada por outro menor morre no hospital

Ferido com uma facada no inicio da tarde desse domingo, 17, na Vila Guarujá, o adolescente Wesley Fernando Faustino Ferreira, 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11h de hoje, no hospital Pronto Socorro, em Campo Mourão.

A vítima foi esfaqueada no abdômen por outro adolescente de 16 anos durante um desentendimento entre eles. Socorrido em estado gravíssimo pelos próprios moradores do bairro, ele foi levado ao Pronto Socorro, onde passou por procedimento cirúrgico.

No entanto, nesta segunda-feira o hospital confirmou a morte do adolescente. O autor da facada fugiu do local e não foi localizado. Foi o quinto homicídio do ano em Campo Mourão.