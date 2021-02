Com rígido protocolo de segurança, CM/Futsal vai realizar seletivas

A garotada com idade entre 13 e 17 anos pode ir se preparando. Vem aí mais uma seletiva do Campo Mourão Futsal. Já tradicional, vai acontecer pelo quarto ano consecutivo, cujo objetivo é revelar jovens talentos com capacidade para vestir a camisa do carneiro tricolor e representar a cidade e região em competições oficiais. Os selecionados terão a oportunidade de atuar nas categorias de base do clube mais tradicional do Paraná, que representa o Estado na Liga Nacional de Futsal.

Em respeito aos cuidados com a pandemia e os protocolos sanitários, as seletivas serão realizadas por categoria e em dias diferenciados. A primeira seleção será neste sábado, dia 27 de fevereiro para a categoria sub-13, a partir das 08h30 da manhã no ginásio de esportes Valternei de Oliveira (Lar Paraná). No domingo, dia 28, no mesmo horário e local acontece a seletiva da categoria sub-15. E na segunda-feira, dia 01 de março, será a vez da garotada do sub-17, com início às 14h00 também no ginásio do “Larpão”.

Para participar basta acessar o site do Carneirão, www.campomouraofutsal.com.br b aixar a ficha de inscrição e o termo de responsabilidade, preencher, escanear e enviar para o e-mail: [email protected] gmail.com até a próxima sexta-feira, dia 26, até às 18h00 e boa sorte!

Jovens atletas de todo Estado do Paraná e do Brasil podem e devem participar. Basta se inscrever e não esquecer de levar a carteira de identidade no dia da seletiva, também sua própria garrafa com água e fazer uso da máscara.

A ACMF (Associação Campo Mourão Futsal) não se responsabiliza com eventuais despesas, nem mesmo com alojamento em caso de aprovação. E lembra ainda que no dia das seletivas será cumprido o protocolo de segurança contra a Covid-19, com medição de temperatura, aferição dos batimentos e higienização das mãos com álcool. Dependendo da quantidade de inscritos, os testes serão divididos em horários diferentes. Em caso de dúvidas entrar em contato pelo telefone (44) 99830-1930.